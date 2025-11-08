Певец Лазарев пристыдил концертного директора за запах изо рта

Приехавший в Кемерово певец Сергей Лазарев пожаловался на неприятный запах изо рта своего концертного директора Михаила Дворецкого. Артист пояснил, что перед прогулкой по заснеженному городу его сопровождающий наелся чеснока и теперь от него разит. Видео исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram*.

Лазарев признался, что не переносит чеснок, но теперь вынужден гулять в сопровождении человека с сильным запахом.

«От него так разит чесноком, что можно сойти с ума. А я ненавижу, когда от людей пахнет чесноком», — заявил артист.

Дворецкий на критику исполнителя ответил, что в такую холодную погоду есть чеснок очень полезно.

В конце октября артист Сергей Лазарев раскритиковал участников жюри шоу «Ну-ка все вместе!» за недостаточно высокие оценки участнице из Санкт-Петербурга Варваре Ступиной.

Он обвинил коллег в потере всякой совести, так как они не увидели в исполнительнице уникальность и самобытность.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена