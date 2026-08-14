Сергей Лазарев получил уведомление о пенсии

Певцу Сергею Лазареву в 43 года намекнули на скорую пенсию. Ему пришло СМС со ссылкой на пенсионный калькулятор. Артист поделился новостью в Instagram*.

Лазарев показал скриншот экрана мобильного телефона с сообщением. К нему обратились по имени и отчеству, предложив воспользоваться бесплатным сервисом «Расчет пенсии», чтобы оценить размер пенсионных накоплений и потенциальных выплат.

«Приплыли, спасибо. Намекнули, что уже не шешнадцать. Дед Сергей», — заявил певец.

Ранее Лазарев начал подыскивать арендаторов в свою американскую квартиру. Она находится в элитном комплексе Floridian Condo на побережье Майами-Бич.

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