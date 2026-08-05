Лазарев не будет продавать квартиру в Майами и оставит ее детям, предположил продюссер

Продюсер Дворцов предположил, что Лазарев оставит квартиру в Майами детям

Певец Сергей Лазарев вряд ли продаст свои апартаменты в Майами и, скорее всего, оставит их в наследство детям. Об этом РИА «Новости» заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Перед этим в СМИ появилась информация, что артист начал сдавать квартиру в элитном комплексе Floridian Condo на побережье Майами-Бич. Площадь апартаментов составляет 106 квадратных метров, аренда обойдется в 3,2 тысячи долларов в месяц.

«Он может их продать, но не сейчас. Скорее всего, эти апартаменты впоследствии перейдут его детям по наследству», — сказал Дворцов.

У Лазарева двое детей — 12-летний сын Никита и младшая дочь Анна. Певец воспитывает их самостоятельно.

Ранее восторженная поклонница чуть не сорвала концерт Лазарева, порываясь бросить букет на сцену любимого исполнителя.