Сергей Белоголовцев расстался с женой после 35 лет брака

Переживший инсульт актер Сергей Белоголовцев развелся с супругой Натальей, с которой прожил в браке более 30 лет. Об этом рассказали в новом выпуске программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Звезда комедийного сериала «33 квадратных метра» впервые появился на публике, посетив международный кинофестиваль «Антарес». Артиста сопровождала помощница Елена.

Год назад актер пережил инсульт, у него парализовало левую часть тела. Все это время его выхаживала Елена, помогая ему восстанавливаться. Их отношения со временем переросли в роман, но пара в загс не спешит, так как актер пока к этому не готов.

Белоголовцев посоветовал всем трудоголикам не допускать переутомления, следить за весом и отказаться от курения.

Ранее врач-кардиолог Наталия Новокрещенова предупредила, что курение и употребление алкоголя вредят сердечно-сосудистой системе. Они увеличивают риски инсультов и инфарктов.