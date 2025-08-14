Врач Новокрещенова назвала курение главным провокатором болезней сердечно-сосудистой системы

Медики предупреждают, что главным фактором смертности жителей Саратова остаются заболевания сердца и сосудов. Врач-кардиолог Наталия Новокрещенова в беседе с телеканалом «Саратов 24» напомнила, что возникновение и осложнения этих заболеваний зависят от множества факторов риска, включая ожирение, низкую физическую активность и вредные привычки.

Курение признано одним из главных рисков для сердечно-сосудистой системы, поскольку негативно воздействует на кровеносные сосуды организма. Даже стройные курильщики подвержены заболеваниям сердца не меньше, чем люди с лишним весом. Алкогольные напитки тоже представляют опасность, вызывая резкое колебание диаметра сосудов, что увеличивает риск инсультов и инфарктов.

Однако, даже полный отказ от курения и алкоголя не гарантирует полную защиту от сердечных болезней. Большое значение имеет питание: потребление соли желательно сократить до пяти граммов в сутки, а сладкое заменить натуральными сахарами, такими как фруктоза. Рацион питания должен содержать достаточное количество свежих овощей и фруктов — не менее 400 граммов в день.