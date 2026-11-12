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    Сергей Белоголовцев официально развелся с супругой Натальей

    Фото: РИА «Новости»

    Телеведущий Сергей Белоголовцев официально развелся с женой Натальей. Это следует из пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

    «Мировой судья судебного участка № 378 Пресненского района города Москвы 11 ноября 2026 года удовлетворил исковые требования Белоголовцева Сергея Геннадьевича к Белоголовцевой Наталье Юрьевне о расторжении брака», — заявили в пресс-службе.

    О расставании пары стало известно в прошлом году. Как отметило издание StarHit, супруги разошлись без претензий и конфликтов, в браке они прожили 35 лет. Сейчас между ними нормальные отношения.

    Больше всего Сергей сожалеет не из-за расставания, а из-за сына. При рождении ему диагностировали ДЦП, однако недуг не стал для него роковым. Как отметил Белоголовцев в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым, только после пережитого им инсульта он по-настоящему осознал трагедию сына.

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