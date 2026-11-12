Сергей Белоголовцев официально развелся с супругой Натальей

«Мировой судья судебного участка № 378 Пресненского района города Москвы 11 ноября 2026 года удовлетворил исковые требования Белоголовцева Сергея Геннадьевича к Белоголовцевой Наталье Юрьевне о расторжении брака», — заявили в пресс-службе.

О расставании пары стало известно в прошлом году. Как отметило издание StarHit, супруги разошлись без претензий и конфликтов, в браке они прожили 35 лет. Сейчас между ними нормальные отношения.

Больше всего Сергей сожалеет не из-за расставания, а из-за сына. При рождении ему диагностировали ДЦП, однако недуг не стал для него роковым. Как отметил Белоголовцев в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым, только после пережитого им инсульта он по-настоящему осознал трагедию сына.