Бросил жену и сына с ДЦП и ушел к помощнице: как сейчас живет Сергей Белоголовцев
Телеведущий Сергей Белоголовцев после 35 лет брака ушел от жены Натальи к помощнице Елене. Его не остановили ни трое детей, один из которых страдает от ДЦП, ни собственный инсульт. Подробности — в материале 360.ru.
Инсульт и новый роман
Около года назад Белоголовцев перенес инсульт. Именно помощница Елена в тяжелый период жизни выхаживала артиста. Со временем их отношения переросли в роман, сообщили репортеры шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Пара пока не торопится в загс. Сам Сергей утверждает, что он не готов к такому шагу. При этом ведущий и о разводе официально не заявлял, поэтому долгое время никто не догадывался об изменениях в его личной жизни. С Еленой артист счастлив уже несколько месяцев.
От новых отношений звезду «О.С.П.-студии» не остановили ни 35 лет брака, ни трое детей. Один из них появился на свет с ДЦП.
Истерики, слезы и ощущение, что жизнь кончилась
Первенец Никита родился вскоре после свадьбы родителей. Уже через несколько месяцев Наталья сообщила мужу о второй беременности.
«О двойне я узнал только после того, как жена родила. Тогда еще не делали УЗИ. Потом выяснилось, что Саша родился здоровым, а у Жени отклонения. Врачи сказали, что с таким набором болезней и проблем он просто не выживет, но Наташа отказалась это принимать», — рассказывал Сергей.
По его словам, жена ездила с ребенком по врачам, остальные дети были на отце. Долгое время пара скрывала от общественности больного мальчика, чтобы избегать бестактных и неприятных вопросов. Семья направляла все силы на помощь ребенку.
«У меня самого были истерики, слезы и ощущение того, что жизнь закончилась. Сын терял сознание, надо было бежать, хватать его и нести к окну на свежий воздух. Мне задавали вопросы: „А что с вашим ребеночком? А что, у вас авария была? Что с ним случилось?“» — вспоминал ведущий.
Многие смотрели на ребенка в упор и советовали сходить в церковь. Сам Белоголовцев верит в Бога.
Если хоть один человек, у которого случилось подобное в жизни, говорит, что не задавался вопросами «почему это случилось со мной, с моей семьей», знай, что он врет.
Сергей Белоголовцев
телеведущий
Актер признается, что если бы ему дали возможность что-то просить у Бога, он бы пожелал здоровья всем детям.