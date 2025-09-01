Бросил жену и сына с ДЦП и ушел к помощнице: как сейчас живет Сергей Белоголовцев

Телеведущий Сергей Белоголовцев после 35 лет брака ушел от жены Натальи к помощнице Елене. Его не остановили ни трое детей, один из которых страдает от ДЦП, ни собственный инсульт. Подробности — в материале 360.ru.

Инсульт и новый роман

Около года назад Белоголовцев перенес инсульт. Именно помощница Елена в тяжелый период жизни выхаживала артиста. Со временем их отношения переросли в роман, сообщили репортеры шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Пара пока не торопится в загс. Сам Сергей утверждает, что он не готов к такому шагу. При этом ведущий и о разводе официально не заявлял, поэтому долгое время никто не догадывался об изменениях в его личной жизни. С Еленой артист счастлив уже несколько месяцев.

От новых отношений звезду «О.С.П.-студии» не остановили ни 35 лет брака, ни трое детей. Один из них появился на свет с ДЦП.