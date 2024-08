«Серьезно, эта песня?» Селин Дион обвинила Трампа в незаконном использовании ее хита

Певица Селин Дион вместе с звукозаписывающей компанией Sony Music Canada обвинила экс-президента США Дональда Трампа в незаконном использовании композиции My Heart Will Go On во время предвыборной кампании. Свое негодование по этому поводу артистка выразила на странице в социальной сети X.