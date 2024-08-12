«Серьезно, эта песня?» Селин Дион обвинила Трампа в незаконном использовании ее хита

Селин Дион обвинила экс-президента США Трампа в использовании ее хита на митинге

Певица Селин Дион вместе с звукозаписывающей компанией Sony Music Canada обвинила экс-президента США Дональда Трампа в незаконном использовании композиции My Heart Will Go On во время предвыборной кампании. Свое негодование по этому поводу артистка выразила на странице в социальной сети X.

«Такое использование никоим образом не разрешено, и Селин Дион не одобряет это или что-то подобное. И, серьезно, эта песня?» — говорится в заявлении.

Оскароносный саундтрек Дион из фильма «Титаник» 1997 года прозвучал на предвыборном митинге в Монтане. Из-за ассоциации песни с тонущим кораблем в Сети уже появилось множество шуток о предвыборной кампании Трампа.

Недавно Дион впервые за долгое время появилась на сцене. Она исполнила «Гимн любви» певицы Эдит Пиаф на открытии Олимпийских игр в Париже на фоне своей неизлечимой болезни.