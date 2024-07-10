«Сереге было мало всего». Экс-участник «Руки вверх!» Потехин обвинил Жукова в краже денег

Бывший участник группы «Руки вверх!», клавишник Алексей Потехин после долгих лет молчания решил публично рассказать о причинах распада коллектива. Он обвинил в этом основателя популярного дуэта Сергея Жукова, сообщили журналисты 5tv .

Потехин написал книгу, в которой подробно изложил историю разрыва с коллегой.

Музыкант заявил, что Жуков на протяжении всего времени незаконно выводил деньги из общего бюджета коллектива, чтобы тратить их на собственный бизнес.

Потехин пояснил, что певец делал все, чтобы стать единственным лидером в группе и запрещал ему заниматься творчеством.

«Сереге было мало всего. Он хотел это делать сам, чтобы он был сам по себе исполнитель, сам по себе певец и сам по себе бог», — подчеркнул клавишник.

По данным издания, Жуков опроверг обвинения Потехина. Он объяснил, что у них были одинаковые гонорары, но расходы разные. Потехин жил одним днем, а Жуков вкладывал зарплату в бизнес.

Потехин сейчас выступает с группой «Поднимаем руки вверх». Однако гонорар коллектива в восемь раз меньше, чем у Жукова.