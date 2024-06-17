Гонорар группы экс-участника «Руки вверх!» оказался в 8 раз меньше, чем у Жукова

Группа «Поднимаем руки вверх» музыканта Алексея Потехина установила гонорар в восемь раз меньше, чем у лидера «Руки вверх!» Сергея Жукова. Коллектив готов выступить за миллион рублей, сообщил Telegram-канал Shot .

По информации издания, Потехин продолжает зарабатывать на своем творческом наследии. Он взял в группу вокалиста, похожего на бывшего напарника, и выступает на концертах в России и СНГ. В райдере артисты просят предоставить им в гримерке бутерброды, фрукты, вино, мартини и коньяк.

При этом выступление Жукова и «Руки вверх!» обойдется в восемь миллионов рублей. Артисты также требуют три автомобиля Mercedes и люксовые номера в пятизвездочных гостиницах. В гримерку музыканты просят накрыть стол, на котором будут отварной телячий язык, фрукты, овощи, ягоды на десять персон, апероль, виски, мартини и шампанское.

Ранее стало известно, что певица Ольга Бузова подняла гонорар до 4,5 миллиона рублей. Кроме того, артистка требует подавать ей в гримерку слабосоленую семгу.