«Сердце всегда занято». Басков ответил на вопрос о личной жизни

Басков признался, что его сердце всегда занято, пусть и не повезло жениться

Певец Николай Басков, считающийся одним из завидных женихов России, признался, что его сердце всегда занято. О своей личной жизни он упомянул после концерта в Кремле, но без подробностей, сообщил MK.RU .

Басков назвал судьбу артиста непростой и непредсказуемой, поэтому не каждый из них может найти партнера, который будет его понимать и поддерживать. При этом некоторым его коллегам повезло с женами. Басков привел в качестве примера Ирину Лещенко и Нелли Кобзон. Несмотря на отсутствие своей второй половинки, как заявил певец, он доволен своей личной жизнью.

«У меня все прекрасно. У меня сердце всегда занято, но не глубоко», — добавил он.

Первой женой Льва Лещенко была талантливая певица Алла Абдалова, которая помогла артисту добиться известности, а потом оказалась уже не нужна популярному исполнителю. Он отдал свое сердце более молодой Ирине, с которой познакомился на гастролях в Сочи.