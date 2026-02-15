Сегодня 05:01 Сделала Лещенко звездой и осталась ни с чем. Куда пропала Алла Абдалова 0 0 0 Знаменитости

Публика видела в ней будущую королеву советской эстрады, но она сделала другой выбор. Альбина Абдалова полностью посвятила себя любимому мужу. Талантливая певица с яркой внешностью осталась в истории как первая жена Льва Лещенко. Развод после 10 лет брака поставил крест на ее карьере и оставил неизлечимую рану на сердце, которую она не залечила до сих пор.

Отвел домой после знакомства

Талант к пению у Аллы Абдаловой (настоящее имя Альбина) проявился в детстве. Ее родители понимали, что будущее дочери находится на сцене, поэтому сразу отправили ее в музыкальную школу. Следующим шагом стало отделение оперетты в ГИТИС, где за ее обучение взялась знаменитая оперная певица и педагог Мария Максакова. Она сразу поняла, что девушка обладает редкими вокальными данными и широким диапазоном. Максакова выделяла Абдалову среди своих учениц и дала ей возможность выступать на радио. К третьему курсу студентка стала уже состоявшейся артисткой. Популярная в те годы песня «Московские окна» в ее исполнении вызывала у публики восторг. Абдалова рассказывала, что впервые увидела Лещенко во время урока в танцевальном классе, где он очень внимательно на нее смотрел. «Глядел на меня в упор. Я не робкая. После занятий подошла и спросила: „В чем дело?“ Он ответил, будто я очень похожа на его племянницу. Я не растерялась: „Давай вези к ней и показывай, посмотрю, не врешь ли“. Приехали в Химки, к нему домой. И точно: племяшка вылитая я», — рассказывала певица.

Фото: YouTube

После этой необычной поездки у них завязались отношения. На следующую встречу Лещенко принес ей букет ромашек. Молодые влюбленные часто гуляли и в один из вечеров потеряли чувство времени. Метро уже закрылось, поэтому Лещенко пригласил ее к себе.

«Домашние, конечно, спали глубоким сном. Потом он меня спрашивал: „Алла, правда, мы тогда в первый раз?“ А я придуривалась, нет, что-то не помню. У меня до Левы были мужчины, и он не достался мне девственником. Но никогда — ни до него, ни после — я так не теряла голову», — признавалась Абдалова. Страстный роман продолжался семь лет. Об их отношениях уже знали все. Пара вместе работала в Театре оперетты, где часто выступала дуэтом. Совместные гастроли, выступления на телевидении и радио, записи пластинок. Сопрано Абдаловой и баритон Лещенко казались дополняющими друг друга.

Заочно их поженила вся страна, а они были счастливы в гражданском браке без посещения загса. Только в 1966 году Лещенко сделал Абдаловой предложение.

Фото: РИА «Новости»

После брака певица перешла в оркестр Леонида Утесова, а Лещенко остался в Театре, откуда перешел на работу в Гостелерадио. «Первая наша квартира — двушка в Чертаново. От радиокомитета, где Лева работал, строил кооператив. Своих денег у нас, конечно, не было — помогла моя сестра. Позже переехали в Сокольники, поспособствовал наш приятель», — рассказывала Абдалова. Она подчеркивала, что несмотря на собственное жилье, денег в семье катастрофически не хватало. Зарплаты за выступления к тому времени у них были небольшие, не хватало денег даже на хорошую одежду. Абдалова призналась, что на музыкальный конкурс в Сопоте Лещенко полетел в ее брючном костюме, потому что больше надеть было нечего. Даже после двух побед на престижных в советские годы фестивалях Лещенко совсем не рвали на части организаторы концертов, поэтому жене пришлось поднимать старые связи.

Сделала из мужа звезду и поплатилась.

У Абдаловой были хорошие отношения с советским композитором Марком Фрадкиным. Она рассказывала, что еще студенткой часто бывала у него дома, а потом стала приводить и Лещенко. «Как-то Марк позвонил Давиду Тухманову и порекомендовал ему Леву в качестве исполнителя. Давид принес „День Победы“. Леве поначалу песня не понравилась. Я же почувствовала: это то, что нужно», — делилась артистка.

Эта песня превратила Лещенко во всесоюзную звезду. На него обрушилось огромное количество приглашений для участия в концертах. Гастрольный график оказался расписан на несколько месяцев вперед. Чем популярнее певец становился, тем сильнее отдалялся от жены.

Фото: Natalya Loginova/ Russian Look / www.globallookpress.com

Абдалова работала в Москонцерте, выступая только на столичных площадках. Мужа дома она видела редко и мечтала только об одном — родить ребенка. Наконец она забеременела, но в когда-то счастливом браке уже наметилась трещина. «Я долго думала, как быть. Меня преследовали сомнения, будем ли мы вместе и дальше. Я его спросила: „Ты меня любишь? Если да, то рожу“. Он мне на это ничего не ответил. Вот я и пошла к акушерке. В другой раз опять залетела, снова спрашиваю его, что делать. А ему не до того. Он из Японии приехал, у него впечатления. Пробормотал что-то, вроде, поступай, как хочешь», — рассказывала артистка. По ее словам, во второй раз она не выдержала и спросила врача, который проводил прерывание беременности, какого пола был плод. Узнав, что это мог быть мальчик, она решила ничего не рассказывать мужу, как и о двух последующих абортах. «Однажды мне врач после операции сказала: „Алла, у тебя могли бы быть два отличных мальчика. Близнецы“. Меня как ошпарило. Я еле добралась домой», — подчеркивала Абдалова. Из-за ухудшения отношений супруги несколько раз расходились и жили отдельно. Старые чувства все же давали о себе знать и они снова съезжались в надежде, что все наладится.

Так продолжалось до 1976 года. Находившийся на гастролях в Сочи Лещенко познакомился с молодой девушкой Ириной.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Она училась с Венгрии в рамках программы по обмену студентами. Артист взял у нее телефон и после возвращения в Москву звонил ей каждый вечер. Обманывать жену певец не захотел и во всем признался. «Лева не был гуленой, я никогда его ни с кем не заставала. До Ирины, его нынешней жены, он мне ни с кем не изменял. Он порядочный человек», — заявляла Абдалова. По ее словам, на развод подала она, потому что бывший супруг никогда бы сам не сделал такого шага. Терпеть рядом любимого, который ее предал, она не смогла. Лещенко ушел из дома с одним чемоданом, оставив ей и квартиру, и машину.

Жизнь Абдаловой после развода с Лещенко

Оставшись одна в 35 лет без мужа и детей, Абдалова начала злоупотреблять алкоголем. Она рассказывала, что первые три бутылки водки принесла домой в день окончания бракоразводного процесса. «Открыла, взяла бокал, налила, выпила. Ничего не берет. Бутылку выпила, поставила ее вниз. За вторую принялась — ничего не берет. Никуда не выходила, на звонки не отвечала», — вспоминала она. В попытке создать семью она познакомилась с мужчиной, который оказался запойным алкоголиком. Абдалова прожила с ним три месяца и выгнала, поняв, что с таким гражданским мужем она уйдет на дно.

Фото: РИА «Новости»

Боль никуда не уходила, а алкоголь медленно убивал ее когда-то красивый голос. Постепенно о ней начали забывать. Приглашения на концерты поступали все реже, а потом и вовсе перестали приходить.

Одно из первых интервью она дала в 2008 году. Журналисты уговаривали ее на разговор почти три года, но каждый раз получали отказ. «Хотела показать вам фотографии, где мы вместе — молодые, красивые. Но они куда-то подевались, не могу отыскать. Я их убрала подальше, чтобы душу не травить. Когда Лева уходил, я думала, он возьмет наши снимки на память. Но нет, не взял ни одного», — так бывшая звезда начинала свой рассказ. Абдалова подчеркнула, что чувства к Лещенко у нее сохранились до сих пор, но она старается не включать телевизор, чтобы случайно не наткнуться на бывшего мужа и не разбередить старую рану. К пению она все же вернулась, но не на сцену, а в храм. Это давало ей прибавку к небольшой пенсии. Спустя два года родственники увезли Абдалову в деревню. Соседи рассказали, что одинокая пенсионерка дважды устраивала пожар в квартире. По случайности или нарочно никто не знает. Певица оставалась затворницей почти 10 лет. В съемках популярных ток-шоу и документальных фильмах о тяжелой судьбе жен известных артистов она начала принимать участие в 2019 году. Сейчас Алле Абдаловой 84 года. Она продолжает жить в деревне, получает пенсию и сдает квартиру в Москве.