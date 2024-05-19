Сердючка разозлила поклонников песнями на русском языке в Киеве | 360°

Знаменитости 19 мая 2024, 09:56 Сердючка разозлила поклонников песнями на русском языке в Киеве ТСН: в Киеве зрители ушли с концерта Сердючки из-за песен на русском языке Maxim Burlak / Russian Look / Global Look Press

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В Киеве выступление Андрея Данилко, известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, закончилось скандалом. Некоторые зрители ушли с концерта, когда артист запел на русском языке, сообщило издание ТСН.

Журналисты уточнили, что Сердючка во время шоу исполнила несколько хитов, включая обновленную версию Dancing Lasha Tumbai, сменившую после начала СВО название на Dancing Russia Goodbye.

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Данилко во время концерта обратился к певицам, которые недавно представляли Украину на Евровидении.

«Я хочу поздравить девушек, которые были на этой Голгофе, на этом Евровидении. Давайте поаплодируем Аlyona Аlyona и Jerry Heil», — сказал артист.

По данным издания, Сердючка включила в программу несколько старых композиций на русском языке. Публика не приняла это, и часть возмущенных фанатов ушла с концерта.

Ранее продюсер Сергей Лавров обнародовал гонорары украинского исполнителя Андрея Данилко. Он заявил, что в России эпатажному артисту до начала СВО платили как минимум 200 тысяч евро за концерт.