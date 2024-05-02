Стало известно, сколько зарабатывала в России Верка Сердючка | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 16:45 Стало известно, сколько зарабатывала в России Верка Сердючка Продюсер Лавров: Верке Сердючке платили от 100 тыс. евро за выступление в России РИА «Новости»

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Продюсер Сергей Лавров поделился информацией о гонорарах украинского исполнителя Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка. По его словам, до начала специальной военной операции артист за одно выступление в России зарабатывал до 200 тысяч евро. Об этом сообщил портал «Московский комсомолец».

Данилко пользовался большой популярностью и выступал на различных мероприятиях.

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«Был период, когда он был в таком топе в России, что мало кому такое даже снилось», — отметил продюсер.

Новогодние концерты и корпоративы приносили украинской звезде миллионы евро.

«Увозил от нас миллионы евро. В России за каждое его выступление давали и 100 тысяч, и 200 тысяч евро. В Новый год он увозил действительно из России по несколько миллионов евро», — сказал Лавров.

После того как на «Евровидении» Данилко попрощался с Россией, отношение российской аудитории к нему начало меняться. Затем артист совсем перестал выступать.

Ранее певец Юрий Бардаш назвал дружбу с президентом Украины Владимиром Зеленским причиной русофобии Сердючки.