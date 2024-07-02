Сердючка отказалась выступать на концерте в поддержку ВСУ

Верка Сердючка отменила выступление на фестивале Atlas United в поддержку ВСУ

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, не будет выступать на музыкальном фестивале Atlas United. Об этом сообщил в Instagram* менеджер артиста.

«Андрей Данилко в столь сжатые сроки и в сложных условиях не успеет подготовить запланированную эксклюзивную программу Atlas United на соответствующем уровне», — отметил он.

По словам менеджера Сердючки, для выступления не смогли найти ключевых музыкантов.

Музыкальный фестиваль Atlas United в 2024 году проведут в Киеве с 12 по 14 июля. Организаторы мероприятия планируют направить 15% от прибыли с продажи билетов на покупку дронов для ВСУ.

В Киеве недавнее выступление Верки Сердючки закончилось скандалом. Некоторые зрители покинули концерт, когда артист начал петь на русском языке.

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