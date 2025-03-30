Съемки клипа на трек «Сигма-бой» стартовали в Подмосковье

В Химках 30 марта начались съемки клипа на песню Betsy и Маши Янковской «Сигма-бой». В распоряжении 360.ru оказались кадры со съемочной площадки.

На них можно заметить, что юных звезд снимают на фоне синего экрана, на который потом можно легко наложить любой видеоэффект.

В феврале Betsy презентовала новую песню под названием Queen of Drama. Трек девушка представила в Москве. Во время концерта выступили Митя Фомин, Полина Гагарина, новый состав группы Serebro и Валерия Bearwolf.

Исполнительница нашумевшего хита «Сигма-бой» призналась, что в этот раз ее слушала взрослая аудитория, что оказалось необычным опытом.

Ранее представители движения «Сорок сороков» призвали Генпрокуратуру России проверить хит «Сигма-бой». Общественников возмутили откровенные танцы школьниц и сексуализация несовершеннолетних.