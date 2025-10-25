Семья русского голоса Роберта де Ниро назвала причину его смерти
ТАСС: причиной смерти актера Алексея Золотницкого стала длительная болезнь
Заслуженный артист России актер Алексей Золотницкий умер от болезни, которая мучила его последние 10 лет. Об этом ТАСС сообщили его родственники.
«Он болел последние 10 лет, у него был инсульт, все ухудшалось. <…> Сегодня состояние ухудшилось, приезжала скорая, но его уже не смогли спасти», — сказал член семьи.
Похороны актера пройдут 28 октября. Смогут ли поклонники присутствовать на прощании, собеседник ТАСС не уточнил.
Золотницкий родился 16 июля 1946 года в Москве и обрел славу русского голоса Голливуда. Будучи актером кинодубляжа, он озвучивал таких знаменитостей, как Роберт де Ниро, Энтони Хопкинс и Ален Делон.
Артист также снялся в советском фильме «Десять негритят» в роли дворецкого Роджерса, в 1989 году вошел в труппу Театра Олега Табакова.