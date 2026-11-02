Семья Федосеевой-Шукшиной рассказала о ее тяжелом состоянии

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом ТАСС сообщили в ее семье.

По словам родственников, ее состояние врачи по-прежнему оценивают как тяжелое. Медики планируют провести ряд обследований в динамике. Также запланированы консультации профильных специалистов.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в картинах «Сверстницы», «Печки-лавочки», «Калина красная» и других. Звание народной артистки РСФСР ей присвоили в 1984 году.

Ранее ее дочь Ольга рассказывала, что состояние актрисы немного улучшилось. Она подчеркнула, что излишнее внимание СМИ к болезни нервирует семью.

В беседе с 360.ru она возмутилась, предположив, что журналисты подкупили сотрудников больницы. Ольга назвала это нарушением медицинской тайны.