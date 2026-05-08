Семенович раскрыла секрет, как встретить достойного спутника жизни

Чтобы встречаться с достойным партнером, женщине прежде всего нужно развивать себя, ведь подобное притягивается к подобному. Такое мнение выразила певица и актриса Анна Семенович в беседе с РИА «Новости» .

«Для того чтобы достойный мужчина пришел в жизнь, женщина должна сама что-то уметь делать: подобное притягивает подобное», — сказал она.

По ее словам, если женщина инфантильна и безразлична к своей жизни, настоящий мужчина не появится у ее порога сам по себе. Реальная жизнь отличается от сказки о Золушке.

Ранее Анна Семенович заявила, что спорт помогает добиться успехов в жизни. Звезда объяснила, что в прошлом занималась спортивной деятельностью и это помогло ей достичь высот. Артистка с детства выступала на льду и стала мастером спорта международного класса по фигурному катанию.