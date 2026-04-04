Анна Семенович заявила, что спортивный опыт помогает добиться успехов в жизни

Многие знаменитости из мира шоу-бизнеса в прошлом занимались спортом, и это помогло им достичь успеха. Певица и телеведущая Анна Семенович с детства выступала на льду и стала мастером спорта международного класса по фигурному катанию. В интервью KP.RU она поделилась, как годы тренировок повлияли на ее карьеру.

Семенович отметила, что спорт — важная часть ее жизни. Она рекомендовала родителям включать тренировки в жизнь детей, даже если не ради выдающихся результатов, то для формирования характера.

«Бывших спортсменов не бывает. Все, кто с детства прошел через этот тяжелейший труд — особенная каста людей, которые достойны уважения», — объяснила артистка.

С малых лет будущая знаменитость жила по жесткому графику: ранние подъемы, тренировки, школа и снова лед. Домой она возвращалась поздно вечером, а выходной был только раз в неделю. Такой режим помог ей выработать стойкость и умение преодолевать трудности.