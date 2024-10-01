Семенович раскрыла дату свадьбы с женатым бизнесменом

Певица Анна Семенович сейчас находится в отношениях с предпринимателем Денисом Шреером, который официально состоит в браке. Пара решила сыграть свадьбу, рассказала артистка в беседе с Ura.ru .

Поклонникам осталось совсем недолго ждать церемонии бракосочетания.

«Свадьба у нас будет уже очень скоро, в 2025 году», — поделилась Семенович.

По ее словам, на церемонию пригласят только самых близких. Будущие молодожены пока не определились с местом проведения свадьбы. Грядущее торжество станет первым в жизни 44-летней артистки. До этого Семенович не раз собиралась в ЗАГС.

Ранее певица высказалась о семейном бюджете. Семенович считает, что у супругов должен быть отдельный счет для общих трат. Артистка выразила готовность финансово вкладываться в отношения, так как сама неплохо зарабатывает. Спутнику певицы не придется ежесекундно давать ей деньги на личные траты.