Певица Семенович: в семье должен быть отдельный счет на общие траты

Российская певица, бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович заявила, что у супругов должен быть отдельный счет для общих семейных трат. Об этом она рассказала сайту Леди Mail.ru.

Семенович призналась, что сама неплохо зарабатывает и готова финансово вкладываться в отношения. Спутнику артистки не нужно ежесекундно давать ей деньги на личные расходы.

При этом для певицы важно, чтобы мужчина самостоятельно закрывал все бытовые расходы — оплачивал жилье, питание и домработницу. Также избранник, по мнению Семенович, должен закрывать траты на ребенка.