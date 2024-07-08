Певица Семенович: в семье должен быть отдельный счет на общие траты
Российская певица, бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович заявила, что у супругов должен быть отдельный счет для общих семейных трат. Об этом она рассказала сайту Леди Mail.ru.
Семенович призналась, что сама неплохо зарабатывает и готова финансово вкладываться в отношения. Спутнику артистки не нужно ежесекундно давать ей деньги на личные расходы.
При этом для певицы важно, чтобы мужчина самостоятельно закрывал все бытовые расходы — оплачивал жилье, питание и домработницу. Также избранник, по мнению Семенович, должен закрывать траты на ребенка.
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