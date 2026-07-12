Семенович пропустила концерт в Северобайкальске из-за нелетной погоды

Певица Анна Семенович застряла в аэропорту Иркутска и не попала в Северобайкальск, где должна была выступить на празднике в честь Дня БАМовца. Об этом артистка сообщила в соцсетях .

Коллектив провел в воздушной гавани сутки, надеясь, что их рейс в Нижнеангарск выпустят. Однако очень сильный туман спутал планы.

Семенович записала зрителям несостоявшегося концерта видеопоздравление и исполнила а-капелла припев своей песни «Если станет грустно», бэк-вокалистки и музыкант поддержали ее зажигательным танцем. Певица пообещала поклонникам непременно приехать в Северобайкальск в будущем.

Аэропорт Пулково 11 июля предупредил, что самолеты могут задерживаться из-за погодных условий. К Санкт-Петербургу подошел масштабный грозовой фронт со шквалистым ветром.