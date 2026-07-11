Пассажиров аэропорта Пулково предупредили о возможных задержках из-за непогоды

В расписании аэропорта Пулково возможны корректировки. О этом сообщили в телеграм-канале администрации воздушной гавани.

«В связи с прохождением масштабного грозового фронта со шквалистым ветром возможны изменения в расписании аэропорта Пулково. В частности, корректируется время вылета некоторых рейсов», — сообщила администрация аэропорта.

Пассажиров попросили набраться терпения, главным приоритетом является безопасность полетов. Администрация аэрогавани сообщила, что на текущий момент на запасной аэродром направили 11 бортов, следовавших в Санкт-Петербург.

В Московском регионе с ночи хозяйничает циклон «Бернадетт», пришедший с запада. Москвичам и жителям Подмосковья предстоит пережить еще один день непогоды — синоптики обещали пик урагана в ночь на воскресенье, штормовое предупреждение действует до конца выходных.