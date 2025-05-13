Семена Трескунова повторно оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал актера Семена Трескунова на 45 тысяч рублей

Актер Семен Трескунов* снова нарушил закон об иноагентах. Его оштрафовали во второй раз за отсутствие соответствующей маркировки в постах в интернете. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей», — заявили собеседники журналистов.

До этого столичный суд оштрафовал артиста на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в его публикациях.

Также в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что к административной ответственности привлекли рок-журналиста Артемия Троицкого*. Он нарушил порядок деятельности иностранного агента. То же нарушение совершил историк Андрей Зубов *. Его признали виновным.

*Физические лица, выполняющие функции иноагента.