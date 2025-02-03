03 февраля 2025 20:18 Первая в истории транс-номинантка на «Оскар» ненавидит все? Кто такая Карла София Гаскон 0 0 0 Фото: Anthony Carrel/Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

Кино

Премия «Оскар»

Первая трансгендерная актриса, номинированная на «Оскар» за лучшую женскую роль, угодила в гигантский скандал. Оказалось, что Карла София Гаскон не прочь полить грязью и саму премию, и киноакадемию, мусульман, ислам и другие религии, многих звезд и движение Black Lives Matter. Старые посты с оскорблениями принялись удалять, но интернет, как известно, помнит все. Будут ли теперь отменять оказавшуюся токсичной хамкой транс-женщину?

Карла София Гаскон: биография и транс-переход Гаскон родилась мужчиной в провинции Мадрид 31 марта 1972 года. Ее настоящее имя Хуан Карлос.

В Испании Хуан много снимался в мыльных операх, благодаря чему снискал широкое признание у непритязательной и благодарной публики.

Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch / Global Look Press

В начале нулевых артист перебрался в Мексику, где стал участвовать в съемках теленовелл «Дикое сердце» и «Полная любви». Одной из самых известных его работ считают роль Питера Пинтадо в комедии «Благородное семейство». И вот так жил себе Хуан Карлос, жил, а на пятом десятке стал Карлой Софией. С того момента карьера Карлы почти на пять лет встала на паузу, пока ее не пригласили сняться в «Эмилии Перес».

Интересно Гаскон замужем за Марисой Гутьеррес. С ней она познакомилась, когда той было 19 лет. Пара растит дочь (девочка родилась в 2011 году). Гаскон замужем за Марисой Гутьеррес. С ней она познакомилась, когда той было 19 лет. Пара растит дочь (девочка родилась в 2011 году).

О чем фильм «Эмилия Перес» Главные роли в ленте Жака Одиара, помимо Карлы Софии Гаскон, сыграли Зои Салдана, Селена Гомес, Адриана Пас, Эдгар Рамирес, Марк Иванир и многие другие.

По сюжету одна из героинь картины — адвокат Рита — работает в крупной мексиканской компании, где приоритеты расставлены отнюдь не в пользу служения правосудию, главное — отмывать деньги. Да побольше.

Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency / Global Look Press

В какой-то момент Рита получает предложение помочь навсегда исчезнуть боссу картеля Хуану Дель Монте, решившему выйти из криминального мира. Для этого мафиози надо сменить пол.

Интересно От фильма, к слову, были в восторге далеко не все. В Мексике высказали удивление, что снимали картину неподалеку от Парижа и в целом все смахивает больше на поверхностную и оскорбительную карикатуру. Плюс мексиканцев в касте практически нет, что тоже не может не поражать. Есть Гомес, но она так говорит по-испански, что ее с трудом понимают носители. От фильма, к слову, были в восторге далеко не все. В Мексике высказали удивление, что снимали картину неподалеку от Парижа и в целом все смахивает больше на поверхностную и оскорбительную карикатуру. Плюс мексиканцев в касте практически нет, что тоже не может не поражать. Есть Гомес, но она так говорит по-испански, что ее с трудом понимают носители.

Гаскон сыграла в фильме обе роли наркобарона (и до, и после «перехода») и стала первой трансгендерной актрисой, номинированной на «Оскар», и первой транс-актрисой, которую номинировали на «Золотой глобус». По прогнозам профильных СМИ, у нее были очень высокие шансы получить награду американской киноакадемии, если бы не посты в бывшем Twitter. А они показали такое нутро Карлы Софии, что у многих волосы встали дыбом. Мягко говоря.

Фото: IMAGO/Dave Bedrosian / Global Look Press

Интересно В число пяти номинанток на «Оскар» в категории «Лучшая актриса», кроме Гаскон, попали Майки Мэдисон («Анора»), Деми Мур («Субстанция»), Фернанда Торрес («Я все еще здесь») и Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»). В число пяти номинанток на «Оскар» в категории «Лучшая актриса», кроме Гаскон, попали Майки Мэдисон («Анора»), Деми Мур («Субстанция»), Фернанда Торрес («Я все еще здесь») и Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»).

Кого и как оскорбляла Карла София Гаскон Судя по старым твитам, которые откопали в X, у Карлы Софии есть определенные проблемы с принятием разных религий. Особенно ее бесит ислам. «Извините, но это только мое впечатление, что в Испании все больше мусульман? Каждый раз, когда я иду забирать свою дочь из школы, там все больше покрытых женщин в юбках до пят. В следующем году вместо английского нам придется учить арабский», — возмущалась транс-актриса.

В другом посте она признавалась, что ее «тошнит» и от христианства, и от католицизма, и «от всех гребаных верований идиотов, которые нарушают права человека».

Фото: Isabelle Vautier/Keystone Press Agency / Global Look Press

Прошлась Гаскон и по премии «Оскар». Церемония, по ее оценке, все больше смахивает на церемонию для независимых и протестных фильмов и вообще «выглядит уродливо». «Я не знала, смотрю ли я афро-корейский фестиваль, демонстрацию Black Lives Matter или что вообще», — посетовала Карла София. К BLM у нее было так же много претензий, как и к исламу, потому что тему вокруг этого движения она поднимала и в других постах.

«Смерть Джорджа Флойда послужила еще одним доказательством того, что есть люди, которые до сих пор считают темнокожих людей обезьянами без прав, а полицейских — убийцами. Они все неправы», — безапелляционно заявила актриса.

Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch / Global Look Press

Не обошла своим вниманием актриса и Майли Сайрус, похудевшую Адель и Селену Гомес. Последнюю она назвала «богатой крысой, которая не может отстать от своего бывшего и его жены», имея в виду Джастина и Хейли Бибер. После волны критики Карла тут же сказала, что ее слова вырвали из контекста и вообще-то она всегда выступала только за мир за любовь. А то, что ее Twitter смахивает на какую-то кладезь ненависти… Ну так всегда можно попытаться назвать записи сфабрикованными.

Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch / Global Look Press

Такую версию актриса начала задвигать в интервью испанскому CNN, заверив журналистов, что твит про «богатую крысу» — всего лишь фейк, потому что она никогда не стала бы так отзываться о коллеге, а все остальные записи — просто попытка саботировать ее шансы получить «Оскар».

Отказываться от номинации, несмотря на весь этот скандал, Гаскон даже не думает, потому что никому не причиняла никакого вреда. «Я не расист, я не та, кем меня пытаются выставить хейтеры», — заверила она.

Это не мой твит, конечно же. Я бы никогда не стала так отзываться о своей коллеге. Карла София Гаскон (о записи про Селену Гомес)

Неверно, по словам Гаскон, истолковали и другой оскорбительный пост, который ее противники уже прозвали «защитой Адольфа Гитлера».

Фото: IMAGO/CraSH/imageSPACE / Global Look Press

Представители американской киноакадемии пока никак не комментировали происходящее. Открытым остается и вопрос о том, чтобы лишить актрису номинации «Оскар». В Сети некоторые пользователи задаются вопросом, почему бы вместо токсичного интернет-тролля не номинировать Анджелину Джоли, которая, как известно, тяжело переживает то, что осталась даже без шанса побороться за премию.

Высказываются и осторожные предположения о том, что благодаря скандальным твитам главные награды лента Одиара в итоге может не получить, но заберет какие-то второстепенные призы, например, за лучший саундтрек.

Фото: Can Nguyen/Capital Pictures / Global Look Press

В целом история Гаскон выглядит очень показательной с точки зрения того, как те, кто любит называть себя угнетаемыми, на самом деле оказываются ненавистниками, кажется, всего на свете. Сама же Карла София, с одной стороны обвиняющая хейтеров в фабрикации этих постов, чтобы лишить ее «Оскара», одновременно с этим уверяет, что ей вообще «наплевать на награды», а премия никогда не была для нее приоритетом. *ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.