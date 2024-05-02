Селена Гомес потеряла миллион подписчиков из-за некрасивого бойфренда | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 12:36 Селена Гомес потеряла миллион подписчиков из-за некрасивого бойфренда Миллион фанатов отписались от певицы Селены Гомес из-за некрасивого бойфренда Фото: Billy Bennight/AdMedia / Global Look Press

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Певица Селена Гомес потеряла миллион подписчиков за сутки после публикации фото с новым бойфрендом, музыкальным продюсером Бенни Бланко. На это обратил внимание портал People.

Число подписчиков звезды сократилось с 429 до 428 миллионов. Фанаты в комментариях выразили свое недовольство парой и внешним видом продюсера.

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В декабре 2023 года Гомес подтвердила, что встречается с Бланко. Пара поделилась в социальных сетях кадрами, на одном из которых продюсер целует певицу.

Звезды знакомы давно; в 2021 году они вместе работали над треком «I Can’t Get Enough». В январе Гомес впервые появилась на публике с Бланко на церемонии «Эмми».

Ранее юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук появились вместе на фоне слухов о расставании. Они посетили премьеру фильма «Шпион на всю голову».