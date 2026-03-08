Секс-символ российского кино рассказала, как сохранить фигуру стройной

Кабо: чтобы быть стройной нужны дисциплина, спорт и правильное питание

Секс-символ российского кино Ольга Кабо раскрыла свой секрет стройной фигуры. О способах поддерживать себя в форме она рассказала в интервью РИА «Новости» .

К званию секс-символа, рассказала 58-летняя артистка, она всегда относилась с улыбкой и долей иронии. По ее словам, куда важнее быть в гармонии с собой, чем соответствовать ярлыкам.

«Секретов на самом деле нет — есть система и любовь к себе. Во-первых, дисциплина. Я много лет занимаюсь спортом: это и растяжка, и силовые упражнения, и кардионагрузки», — поделилась Кабо.

Она добавила, что обязательно следит за осанкой. Актриса также очень любит плавание и пешие прогулки.

«Во-вторых, питание. Я не сторонник жестких диет, но стараюсь питаться осознанно: меньше сахара, больше воды, качественные продукты, режим. Организм всегда благодарит за внимание к нему», — отметила артистка.

Ранее психиатр Лев Белов рассказал о способах профилактики болезни Альцгеймера. Хотя полностью исключить вероятность развития заболевания невозможно, существуют методы, которые помогают снизить риск или замедлить прогрессирование симптомов.