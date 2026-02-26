Психиатр Белов рассказал, что физическая активность и средиземноморская диета помогают снизить риск болезни Альцгеймера

Психиатр Лев Белов в интервью NEWS.ru рассказал о способах профилактики болезни Альцгеймера. Хотя полностью исключить вероятность развития заболевания невозможно, существуют методы, которые помогают снизить риск или замедлить прогрессирование симптомов.

Одним из ключевых факторов является физическая активность, которая улучшает кровообращение и метаболизм центральной нервной системы. Также полезна средиземноморская диета, которая способствует снижению воспалительных процессов и риску образования белка амилоида.

Белов подчеркнул важность коррекции рациона: включение мононенасыщенных жиров, овощей, фруктов и злаков, а также ограничение потребления мяса и исключение насыщенных жирных кислот. Зеленый чай может оказать дополнительное положительное воздействие.

Когнитивные тренинги, направленные на развитие скорости обработки информации, также полезны. Однако упражнения для тренировки памяти не всегда эффективны.

Кроме того, важно корректировать сопутствующие заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и сахарный диабет II типа, который представляет наибольший риск.

Психиатр также отметил значимость применения биологически активных добавок, включая омега-3, уридинмонофосфат, холин, витамины группы В, витамин С, витамин Е и селен.