Седокову вызовут на допрос в Латвию под угрозой закрытия въезда в ЕС

Бывшую участницу группы «ВИА Гра» Анну Седокову намерены вызвать на допрос в Латвии по делу о доведении до самоубийства ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом 360.ru сообщила адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.

«По логическому сценарию ее должны вызвать на допрос», — сказала она.

Гаврилова допустила, что певица может отказаться от личного приезда и пройти процедуру дистанционного опроса при участии представителя посольства Латвии и адвоката. В случае отказа, подчеркнула юрист, въезд в Евросоюз для Седоковой может быть закрыт. Адвокат также отметила, что детали следствия не разглашаются в соответствии с латвийским законодательством.

Ранее Гаврилова сообщала о поданных против Седоковой исках.

Янис Тимма ушел из жизни в возрасте 32 лет. Перед смертью он оставил записку с просьбой связаться с бывшей супругой. Седокова позже призналась подписчикам, что последние годы их совместной жизни стали для нее «адом».