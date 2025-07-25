Седокову хотят привлечь к уголовной ответственности

Адвокат Маргарита Грачева, представляющая интересы семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала что в правоохранительные органы России и Латвии поданы заявления с требованием привлечь певицу Анну Седокову к уголовной ответственности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы подали заявление в правоохранительные органы на Анну Седокову, чтобы привлечь ее по статье УК РФ „Доведение до самоубийства „. В Латвии и в РФ поданы аналогичные заявления“, — приводит агентство ее слова.

В середине декабря правоохранители сообщили, что Тело Тиммы, бывшего мужа Седоковой, нашли в центре Москвы. Следственная проверка установила, что спортсмен покончил с собой. Другие версии не подтвердились.

Янис Тимма ушел из жизни в возрасте 32 лет. Перед смертью он оставил записку с просьбой связаться с бывшей супругой. Седокова позже призналась подписчикам, что последние годы их совместной жизни стали для нее «адом».