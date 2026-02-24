Суд в Москве уже принял иск от родственников покойного баскетболиста Яниса Тиммы к Анне Седоковой, которые потребовали раздела имущества, приобретенного ими в браке, по закону. Адвокат по семейным делам Илья Титов объяснил Пятому каналу , чем судебное разбирательство может обернуться для артистки.

«Если завещания нет, то в первую очередь наследуют родители, все дети, в том числе и от разных браков, и официальный супруг. Родители Тиммы и дети от первого брака претендуют на часть имущества, нажитого [им] в браке», — пояснил он.

Кроме того, родственники могут оспорить брачный договор, заключенный артисткой и баскетболистом в 2022 году. По документу все имущество, нажитое спортсменом до, во время и после брака с Седоковой переходило в ее собственность.

Дело может превратится из гражданского в уголовное, если выяснится, что Тимма подписал соглашение под давлением или его обманули. В случае доказанного преступления (мошенничества) артистке может грозить даже лишение свободы.

Ранее пресс-служба Хорошевского районного суда Москвы сообщила, что подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 2 марта. Седокова никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию, а адвокат родственников Тиммы Маргарита Гаврилова отмечала, что артистка использовала фиктивный брачный договор при продаже имущества.