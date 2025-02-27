Седокова улетела на море сниматься в новом проекте. О смерти Тиммы она уже забыла?

Певица Анна Седокова полностью вернулась к работе после переживания смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Она приняла участие в съемках нового реалити-шоу. В столицу Омана исполнительница улетела в компании певца Natan и актера Славы Чепурченко. Подробностями съемок артист поделился в Telegram-канале.

По словам Чепурченко, ведущей проекта стала Ксения Бородина. Название нового шоу он раскрывать не стал, но зато опубликовал ролик, снятый в аэропорту Маската.

На кадрах он вместе с Седоковой и фитнес-блогером Алексеем Столяровым шел по аэровокзалу. Чепурченко отметил, что они провели в Омане только один день и «вылетели» из проекта. Таким образом их команда вернулась в Москву.

Несмотря на провал в новом проекте, Седокова не грустит и выглядит довольной. Певица рассказала, что если они выполнят некое условие, то им предоставят возможность снова вернуться в телепроект. В шоу также участвуют рэпер Natan и блогер Катя Адушкина.

Со дня гибели экс-возлюбленного Седоковой Яниса Тиммы прошло больше двух месяцев. За это время артистка успела сняться в новом эпизоде шоу «Выжить в Самарканде» и дать концерт в Казахстане. Кроме того, певица подняла гонорары — теперь ее 40-минутное выступление стоит 1,5 миллиона рублей.