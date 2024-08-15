Седокова снялась в бикини после слухов о разводе с мужем

Певица Анна Седокова снялась в откровенном образе после примирения с мужем. Видео она показала на своей странице в социальной сети Instagram*.

На нем 41-летняя исполнительница предстала в нюдовом бикини. Седокова снималась, лежа в шезлонге. Она завязала волосы в небрежный пучок, оставив несколько вьющихся прядей у лица. Также бывшая солистка группы «ВИА Гра» нарастила длинные ногти, покрыв их розовым лаком.

Седокова ранее заявила, что чуть не развелась с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой после четырех лет совместной жизни. Но передумала чуть ли не в последний момент. Сейчас 41-летняя певица живет в Москве, пока ее супруг работает в США. Звезда уже не раз говорила о серьезных разногласиях в семье.

Недавно Седоковой сделали экстренную операцию в одной из столичных клиник. После выписки певице потребуется длительное восстановление.

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