«Это должен был быть отличный день». Анну Седакову срочно прооперировали

Певицу Анну Седакову срочно прооперировали в одной из московских клиник. Об этом артистка сообщила на свой странице в социальной сети Instagram*.

«Это должен был быть отличный день. Алое платье на премию МУЗ-ТВ подготовлено, я вручаю одну из наград. Но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция, и вот я уже никуда не иду», — написала певица.

По словам Седаковой, после выписки ей потребуется достаточно длительное восстановление, постельный режим и спокойствие. Певица отказалась называть причину экстренной госпитализации, но допустила, что позже расскажет подробнее о произошедшем. Она попросила у поклонников поддержки, понимания и приватности.

Ранее стало известно, что в больницу попала актриса Настасья Самбурская. Она пожаловалась на ухудшение самочувствия из-за переработок.

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