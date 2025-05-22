Седокова сменила имидж и объявила об усталости от темного цвета

Певица Анна Седокова сменила ярко-рыжий цвет волос на мягкий блонд. Артистка объявила, что устала от темного и теперь намерена окончательно стать счастливой. Свой новый образ она показала подписчикам в Instagram*.

К объемным и светлым локонам артистка добавила нюдовый макияж с ярким блеском для губ.

«Я проснулась и поняла, что устала от темного. Устала быть тяжелой. С этого момента только счастливые песни. Счастливые люди, и счастливая я», — написала Седокова.

Она добавила, что людей, пытавшихся ее сломать, сгубила алчность и меркантильность, но теперь все это в прошлом, потому артистка намерена отдать своему делу всю душу и время.

В комментариях подписчики восхитились новым образом Седоковой и призвали ее не обращать внимание на хейтеров.

В конце прошлого года Анна Седокова оплатила похороны и перевозку тела в Латвию своего третьего бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. Информацию о том, что деньги поступили от артистки, подтвердил отец спортсмена, уточнив, что Седокова находилась в контакте с его дочерью, потому что он с ней разговаривать не стал.

Тимму нашли мертвым в подъезде дома в центре Москвы, где он снял номер в хостеле. Рядом с ним обнаружили мобильный телефон, где спортсмен оставил запись «Позвоните Анне».

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