«Сделал жуткую вещь». Наставники «Голоса» чуть не разругались из-за участницы

Участница шоу «Голос» из Бреста Ксения Аксютик настолько поразила своим выступлением жюри шоу «Голос», что они едва из-за нее не перессорились. Второй выпуск нового сезона проекта показали на Первом канале .

Девушка спела хит AC/DC Highway to Hell, после чего между тремя судьями начались разборки. По словам певицы Анны Асти, жаль, что она не успела заблокировать выбор Владимира Преснякова. Ей ответила певица Пелагея, отметив, что зато музыкант успел это сделать по отношению к ней.

Пресняков похвалил белорусскую певицу, назвав ее состоявшимся артистом.

«Я сделал жуткую вещь из-за вас. Я чуть не поссорился с моей подружкой», — пошутил музыкант.

Асти и Пелагея присоединились к похвале, отметив ее великолепное исполнение.

Аксютик призналась, что поет в любом жанре, в том числе рок и попсу. Асти даже спела с ней свой хит «Между нами», но белорусская артистка все-равно в итоге выбрала команду Преснякова.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал участие Анны Асти в судейском корпусе шоу «Голос», задавшись вопросом, как она планирует наставлять молодые таланты, если сама «не умеет петь».