Скандал на «Голосе». Критик Соседов в ярости от новой наставницы Анны Асти

Известный критик Соседов жестко отреагировал на кадровые перестановки в судейском корпусе конкурса «Голос». Своим мнением по поводу Анны Асти специалист поделился в беседе с ОСН .

По мнению критика, певица, чьи хиты «гремят из каждого утюга», сама страдает от отсутствия элементарных вокальных данных.

Соседов в ярости задался вопросом: как артистка, которая, по его словам, «не умеет петь», собирается наставлять молодые таланты? Критик в сердцах назвал назначение Асти «идиотским» и высмеял амбиции поп-дивы, намекнув, что ее мастерство — это не более чем «обычное мурлыкание».

Нападками на Анну Асти Соседов не ограничился. Он нанес сокрушительный удар по репутации самого проекта, заявив, что больше не верит в честность телевизионных конкурсов.

Припомнив старые грехи продюсеров и «проплаченную» победу дочери Алсу, критик вынес суровый вердикт: если место в жюри теперь можно просто купить, то профессионалам на этом празднике жизни делать больше нечего.

