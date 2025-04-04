Щука раздора. Сергей Безруков похвастался и столкнулся с проблемами и хейтом

Российский актер Сергей Безруков оказался в центре скандала после публикации в соцсетях фотографии с выловленной щукой. Подписчики заподозрили его в браконьерстве, сообщила газета kp.ru .

Безруков похвастал уловом на своей странице в социальной сети. Снимок он сделал в Ростовской области. Актер позировал с крупной щукой.

Подписчики отреагировали на пост волной критики. Многие вспомнили, что в регионе с 1 апреля до конца мая власти ввели ограничения на вылов рыбы. Более того, щук нельзя ловить в Ростовской области еще с 15 января, запрет действует до 15 апреля.

Примерно сутки спустя актер публично, в той же социальной сети ответил на обвинения. Безруков уверил, что выловил щуку еще до запретного периода — то есть, судя по закону, до 15 января. Фотографию же с рыбалки артист просто опубликовал позже.

Серьезные последствия артисту не грозят в любом случае. Незаконный вылов рыбы карается по уголовному кодексу только в том случае, если ущерб был причинен крупный, или лов происходил на нересте, или на пути рыбы к нему.

За крупный ущерб Безрукова могли бы оштрафовать не менее чем на сто тысяч рублей, однако щука в кадре всего одна — двухкилограммовую рыбу под «крупный ущерб» не подведет ни один прокурор.

Ограничение на ловлю рыбы введут и в Подмосковье.