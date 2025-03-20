Ограничения на ловлю рыбы введут в Подмосковье с 22 марта по 10 июня

В водоемах Подмосковья в марте начинается нерест окуня, щуки, судака и крупной язи. Жителей региона предупредили о введении временных ограничений на ловлю рыбы с 22 марта по 10 июня.
Нововведения будут действовать для сохранения популяции животных.
Так, ловлю рыбы запретят с 22 марта по 1 июня в водоемах Шатурской и Электрогорской ГРЭС. С 1 апреля по 10 июня ограничения будут действовать на всех остальных рыбохозяйственных водоемах Московской области
Рыбачить можно будет только поплавочными или донными удочками вне участков нереста.
Кроме того, в течение ближайших двух месяцев будет запрещено передвигаться на моторных судах по рекам, озерам и водохранилищам.
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