Ограничения на ловлю рыбы введут в Подмосковье с 22 марта по 10 июня

В водоемах Подмосковья в марте начинается нерест окуня, щуки, судака и крупной язи. Жителей региона предупредили о введении временных ограничений на ловлю рыбы с 22 марта по 10 июня.

Нововведения будут действовать для сохранения популяции животных.

Так, ловлю рыбы запретят с 22 марта по 1 июня в водоемах Шатурской и Электрогорской ГРЭС. С 1 апреля по 10 июня ограничения будут действовать на всех остальных рыбохозяйственных водоемах Московской области

Рыбачить можно будет только поплавочными или донными удочками вне участков нереста.

Кроме того, в течение ближайших двух месяцев будет запрещено передвигаться на моторных судах по рекам, озерам и водохранилищам.