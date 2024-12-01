Счета комика Долгополова в России заблокировали

Счета комика Александра Долгополова, который уехал из России после того, как высмеял теракт в Санкт-Петербурге, унесший жизнь военного корреспондента Владлена Татарского, заблокировали по решению Федеральной налоговой службы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным сервиса «БИР-Аналитик», по состоянию на 30 ноября индивидуальный предприниматель Долгополова продолжает свою деятельность, однако его счета заблокированы. Решения выносили с 2022 года, последний раз — в июле 2024 года. Причиной указано непредставление налоговой декларации.

В 2023 году Следственный комитет России начал проверку в отношении известных комиков — Долгополова и Гарика Оганисяна. Поводом для этого стало их выступление в Берлине, где они разыграли пародию на теракт в петербургском кафе, унесший жизнь военкора Татарского.

Федеральная налоговая служба заблокировала счета сбежавшего из России стендап-комика и бывшего сценариста программы «Вечерний Ургант» Гарика Оганисяна.

Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе на Университетской набережной. Силовики задержали девушку, которая вручила военкору статуэтку. Ей оказалась Дарья Трепова, она пыталась скрыться с места происшествия. Треповой назначили 27 лет в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 600 тысяч рублей. Апелляционный военный суд признал законным приговор