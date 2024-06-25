Осужденную на 27 лет Трепову этапировали в колонию

Адвокат Берман: осужденную за теракт Трепову этапировали в колонию

Дарью Трепову, осужденную за теракт против военкора Владлена Татарского, увезли из петербургского СИЗО к месту отбывания наказания. Об этом «Известиям» сообщил адвокат девушки Даниил Берман.

«Подробностей не будет, ее увезли», — заявил он.

Треповой 25 января назначили 27 лет в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 600 тысяч рублей. Ей предъявили обвинения по статьям «Теракт», «Подделка документов» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

В мае 2024 года апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой. После этого решение по делу вступило в законную силу.