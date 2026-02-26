Счета экс-жены Шнурова заблокировали из-за долгов в 85 тысяч рублей

Бывшей жене лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильде заблокировали все счета из-за долгов перед налоговой. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

«Сейчас Матильда Шнурова живет в Лос‑Анджелесе, где открыла студию растяжки, медитации и аффирмации. Зарабатывает бизнесвумен и на россиянах — за пять тысяч рублей предлагает телесные практики онлайн, обещая „активировать ритм тела“ и показать, „где рождается гармония“», — написали авторы поста.

Но Шнурова забывает про обязательства по уплате налогов в России. Она задолжала ФНС 85 тысяч рублей, на нее завели исполнительное производство. Если экс-жена музыканта вернется в Россию и не погасит долг, ей могут запретить выезд из страны.

В конце 2025 году Сергей Шнуров получил премию MusicBox 2025 за лучшее танцевальное видео года. Церемония вручения прошла в Москве 17 декабря.