Сбежавший из России Макаревич оставил в Подмосковье тайный дом за 70 млн рублей

У Андрея Макаревича* остался в России тайный дом. О недвижимости, которую музыкант держит в секрете и каждый месяц платит за ее охрану, стало известно Telegram-каналу Shot .

В 2008 году, по словам источника канала, музыкант приобрел двухэтажный коттедж в деревне Подушкино Московской области, рядом с Барвихой, у актера Леонида Ярмольника. Стоимость недвижимости составляет около 70 миллионов рублей.

Дом, построенный из камня, имеет панорамные окна на фасаде и занимает площадь более 300 квадратных метров. Участок, на котором расположен коттедж, раскинулся на 1500 квадратных метров.

«Во всех интервью Макаревич* заявлял, что в России у него ничего не осталось: ни друзей, ни недвижимости, ни работы. Только домик почему-то от всех скрыл. Как нам стало известно, коттедж до сих пор в собственности у музыканта», — написал Shot.

Соседи утверждают, что видели Макаревича* последний раз шесть лет назад. С тех пор дом не продается и охраняется уже много лет. Охранному предприятию Андрей платит около пяти тысяч рублей каждый месяц. Также на территорию регулярно приезжает уборщик.

Ранее в Израиле военные забрали пикап у супруги лидера «Машины времени». Автомобиль Mitsubishi понадобился для военных нужд. Жена музыканта Эйнат Кляйн иронично заявила, что пока на службу призвали ее машину.

* Признан в РФ иностранным агентом.