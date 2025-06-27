Прилепин жестко объяснил сбежавшему Гребенщикову, что его ждет в России

Признанным в России иностранными агентами артистам потребуется выполнять законные требования для возвращения. С таким заявлением в беседе с aif.ru выступил писатель Захар Прилепин.

Прилепин отметил, что никаких новых правил возвращения на Родину артистов-иноагентов власти не вводили. Существует ранее установленная юридическая процедура, пройти которую будет необходимо.

По словам писателя, ограничения также касаются на сцене и заработка, однако полного запрета на выступления нет, не предусмотрено для иностранных агентов и лишения свободы только за статус.

«Борис Гребенщиков* говорит в интервью, что он не может вернуться в Россию, так как его сразу загребут злые полицейские. Это вообще не предусмотрено», — утверждает Прилепин.

Писатель также рассказал, что иноагентские ограничения в любом случае не коснутся большей части эмигрировавших из России. Таковых Прилепин насчитал примерно два миллиона человек.

Борис Гребенщиков* покинул Россию после февраля 2022 года. Годом спустя Минюст объявил артиста иностранным агентом. Музыканта также оштрафовали за дискредитацию российской армии.

*признан в России иностранным агентом