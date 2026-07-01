Сати Казанова заявила, что не обращает внимания на негативные комментарии

Певица Сати Казанова призналась в беседе с Леди Mail , что давно выработала иммунитет к нелестным замечаниям в свой адрес. Она подчеркнула, что не обижается на негатив, поскольку считает его проявлением человеческого невежества и внутренних проблем людей.

По словам Казановой, она понимает, что критика зачастую не связана с ее деятельностью. Вместо обиды певица испытывает сострадание к тем, кто выражает недовольство, так как считает, что они сами страдают от злобы и недовольства жизнью.