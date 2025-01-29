Сати Казанова устроила скандал в аэропорту из-за трехмесячной дочери
Певица Сати Казанова не сдержала эмоций и закатила скандал из-за плохого отношения работников аэропорта в Стамбуле. Бывшая участница группы «Фабрика» рассказала об этом на своей странице в Instagram*.
По словам артистки, она летела в Италию с супругом и новорожденной дочерью, однако при пересадке семья чуть не опоздала на свой рейс.
«Мы как идиоты бежали в другой конец аэропорта! Нам никто не предложил помощь», — рассказала она.
Казанова отметила, что они с мужем подошли к нескольким ребятам на гольфкарах и просили их подвезти. Однако их просьбу проигнорировали.
Певица призналась, что из-за этой ситуации она «не стеснялась в выражениях». Супруг Казановой смог в последний момент задержать вылет, однако отношение сотрудников аэропорта возмутило его жену.
Казанова впервые стала матерью в 41 год. В октябре 2024 года она родила дочь. Муж певицы присутствовал при родах.
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