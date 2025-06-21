Сати Казанова призналась, что носила маску совершенства

Бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова записала для фанатов откровенное признание. В соцсети Instagram* она рассказала, что долгое время носила маску святоши, но теперь пришло время ее снять.

Певица спросила подписчиков, какой они ее видят. Многие фанаты написали, что считают ее святой и идеальной женщиной. Казанова заявила, что это только внешняя сторона, которая не соответствует внутреннему содержанию.

«Сегодня я снимаю маску совершенства. Потому что обнаружила нечто гораздо более ценное, чем святость, — подлинность», — отметила звезда.

Ранее поклонники обратили внимание на кардинальные перемены во внешности певицы Анны Седоковой. Артистка перекрасилась из ярко-рыжего в мягкий блонд. Она сообщила, что устала от темного и хочет стать счастливой.