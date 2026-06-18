Сати Казанова поделилась историями о навязчивых поклонниках

Российская певица Сати Казанова в интервью KP.RU рассказала о случаях, когда сталкивалась с чрезмерным фанатизмом. Один из инцидентов едва не обернулся для нее трагедией.

По словам артистки, к ней в жилищный комплекс пробрался неадекватный мужчина. Когда она открыла дверь, он бросился к ней с криками о любви.

«Кто-то пробирался в мой жилищный комплекс. Звонок в дверь, открываю в халате, с полотенцем на голове, а человек бросается ко мне с криком: „Сати Казанова, я вас люблю!“. Я успела захлопнуть дверь с криками: „Охрана, полиция!“. Его забрали, но поскольку у него были справки из психоневрологических диспансеров, говорили, что он нездоров, и отпускали его. И вот так он несколько раз пробирался», — вспоминает певица.

Казанова отметила, что это не единственный подобный случай в ее практике. Например, один из поклонников долгое время преследовал ее, пытался завести разговор и произвести впечатление. В конце концов, он пробрался на женское мероприятие, переодевшись в платье и парик.

Также звезда рассказала, как относилась к резко возросшим доходам в начале карьеры. Она призналась, что потратила много денег на своих родителей и дорогие вещи, но со временем ее отношение к финансам стало спокойнее.