«Самый несгибаемый жулик». Отар Кушанашвили впервые опубликовал фото из больницы

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал первую фотографию из больницы после перенесенных операций. Снимок он разместил в своем Telegram-канале .

Кушанашвили сообщил, что ему поставили 729 капельниц за три дня. Он также озвучил принцип своей реабилитации.

«При всем тяжелейшем положении дел обращаю внимание, как битву на отдельном участке фронта под названием „Восстановление голосовых кондиций“ я выигрываю с сокрушительным успехом», — заявил шоумен.

«Насмерть биться с этими кружочками в организме, соглашаться на все, что говорят врачи, лечиться», — заявил он.

Кроме того, журналист с искренней радостью поделился, что врачи уже разрешили ему пить кефир.

«Ну, вот такие испытания, ребята. Но вы все должны помнить, что я из самых несгибаемых жуликов. Берегите себя и своих», — заключил он.

Кушанашвили госпитализировали в четверг, 20 июня. В больнице в подмосковном Красногорске ему экстренно провели операцию. За несколько дней до этого шоумен жаловался на сильные боли в животе и сердце.