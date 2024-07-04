«Самый несгибаемый жулик». Отар Кушанашвили впервые опубликовал фото из больницы

Журналист Кушанашвили впервые опубликовал фотографию из больницы после операций

Edgar Breshchanov
Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал первую фотографию из больницы после перенесенных операций. Снимок он разместил в своем Telegram-канале.

«При всем тяжелейшем положении дел обращаю внимание, как битву на отдельном участке фронта под названием „Восстановление голосовых кондиций“ я выигрываю с сокрушительным успехом», — заявил шоумен.

Кушанашвили сообщил, что ему поставили 729 капельниц за три дня. Он также озвучил принцип своей реабилитации.

Telegram-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе»
Фото: Telegram-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе»

«Насмерть биться с этими кружочками в организме, соглашаться на все, что говорят врачи, лечиться», — заявил он.

Кроме того, журналист с искренней радостью поделился, что врачи уже разрешили ему пить кефир.

«Ну, вот такие испытания, ребята. Но вы все должны помнить, что я из самых несгибаемых жуликов. Берегите себя и своих», — заключил он.

Кушанашвили госпитализировали в четверг, 20 июня. В больнице в подмосковном Красногорске ему экстренно провели операцию. За несколько дней до этого шоумен жаловался на сильные боли в животе и сердце.

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